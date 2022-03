Jochen Malmsheimer | Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage

Die gefühlte Arschlochdichte und Idiotenkonzentration,

die Sackgesichtsüberfülle und Kackbratzendurchseuchung,

die allgemeine, bimssteinerne Generalverblödung

und präsenile Allgemeinabstumpfung,

kurz: die cerebrale Fäulnis in diesem Land war, subjektiv gefühlt, immer schon hoch, aber nun läßt sich dieses trübe Faktum nicht mehr nur im Experiment nachweisen, sondern ist für uns alle, die wir über ein entwickeltes humanoides Sensorium, über Geist, Witz, Verstand und Geschmack verfügen, fühlbar im Freiland angekommen.Und so begibt sich JOCHEN MALMSHEIMER auf eine Reise nach Venedig, in die Urstätte der Renaissance und des Humanismus, bereit, sich diesem geradezu enzephalen Unsinn in den Weg zu stellen: gegürtet mit dem Schwert der Poesie und gewandet in die lange Unterhose tröstenden Mutterwitzes.Denn wie schon Erasco von Rotterdam wusste: Wer oft genug ans Hohle klopft, der schenkt der Leere ein Geräusch.Karten gibt's HIER