Der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen e.V. hält am Samstag, den 17.11.2018, ab 19 Uhr, seine Jahreshauptversammlung ab. Diese findet im Trachtenheim in der Siedlerstraße 4a in Gersthofen statt.



Die Vorstandschaft bittet wieder, so zahlreich als möglich teilzunehmen, damit sie alle Mitglieder über die Großveranstaltungen 2019 und 2020 sowie die Vorhaben für die nächsten Jahre informieren kann.