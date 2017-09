Irish Spring 2018 | Festival of Irish Folk Music

Spannung verspricht die Begegnung dreier Gruppen aus den keltisch geprägten Regionen Irland und Nova Scotia („Neu-Schottland“ in Kanada). Die wilden Schwestern CASSIE & MAGGIE MACDONALD schaffen es, zu zweit wie eine volle Band zu klingen. Kürzlich wurden die Kanadierinnen u.a. als „New Group of the Year“ ausgezeichnet.

Ein schnell aufgehender Stern der Szene ist das irische Quartett RíANTA um Geigenkönigin KAREN HICKEY (u.a. mit Celtic Superstar Carlo Nunez aus Kerry und Akkordeon-Hexer Conor Moriarty). Ihnen zur Seite stehen die Brüder Stephen (Gitarre) und Eamon Rooney (Percussion) mit gefühlvollen Rhythmen und Harmonien. RíANTA schafft eine elegante Brücke zwischen erdiger Tradition und innovativen neuen Klangbildern.Den Abend eröffnen mit HIGH TIME drei junge Virtuosen aus Connemara. Sie spielen und singen zusammen seit ihrer Kindheit und sind ein wunderbares Beispiel lebender Tradition des „alten“ Irlands in zeitgemäßem frischen Anstrich.Als letztes Highlight versammeln sich zum Abschluss traditionell alle Künstler auf der Bühne zum rauschenden Finale mit dem Publikum.Tickets gibt's HIER