HORIZONT & friends auf dem Wintermärchen-Finale

Wie fast jedes Jahr beschließt HORIZONT & friends ihre WINTERTOUR 2017 auf dem Wintermärchen in Gersthofen - "Servus 2017".Auf dem Rathausplatz findet unter neuer Leitung ab dem 24.11. wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Das "Wintermärchen" hält alles bereits was das Besucherherz wärmt und höher schlagen lässt. Also kommen und mit Familie, Partner, Freunden, Nachbarn, Kollegen usw. die Stade Zeit genießen.Am 30. Dezember können Sie gemeinsam mit HORIZONT & friends das Finale am letzten Abend erleben. Längst schon kein Geheimtipp mehr - zum Jahresende trifft sich "Gott und die Welt" nochmal in Gersthofen!Die weiteren Termine der WINTERTOUR von HORIZONT & friends finden Sie hier