Herzliche Einladung zum Pfarrfest 2019!

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Am Sonntag, 21. Juli 2019, findet das Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen statt. Alles beginnt um 09.00 Uhr mit dem Festgottesdienst auf dem Platz vor dem Pfarrzentrum Oscar Romero. Das weitere Programm können Sie sehen, wenn Sie das Plakat anklicken.



Auf diesem Plakat sehen Sie, dass es in diesem Jahr auch etwas Neues gibt. Bereits am Vorabend, Samstag, 20. Juli 2019, besteht zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr die Einladung zum einem gemütlichen Abend mit Essen, Trinken und Musik.



Sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Gruppen unserer Gemeinde und unserer Stadt helfen mit, dass wir unser Pfarrfest feiern können. Es wird auch von den großzügigen Spenden vieler Einzelpersonen und Firmen für die Tombola mitgetragen. Ihnen allen möchte ich für diesen großartigen Einsatz bereits im Vorhinein danken und ein herzliches Vergelt´s Gott sagen! Es ist sehr schön, dass sich so viele mit unserer Pfarreiengemeinschaft Gersthofen verbunden fühlen!



Unsere beiden Gemeinden St. Jakobus und Maria, Königin des Friedens laden ganz herzlich dazu ein, das Pfarrfest mitzufeiern und freuen sich auf Ihr und Euer Kommen!



Pfarrer Ralf Gössl