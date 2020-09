Harrycane Orchestra | Dark Makam Tour 2020

2020 sollte eigentlich das Jahr für das HARRYCANE ORCHESTRA werden. Das Album wird in vielen renommierten Musikzeitschriften sehr positiv besprochen und läuft weltweit in den Kulturbeiträgen vieler Radiosender. Zu Beginn des Jahres begann die Tour gleich mit einem Auftritt im Bayerischen Fernsehen. Dann kam Corona. Jetzt kommt die Band in die Stadthalle mit ihrer Mischung aus Weltmusik, Arabic-Jazz und Volksmusik.Die Liebe zur orientalischen Melodieführung, die Faszination für arabische Rhythmik sowie die Leidenschaft für Improvisation bilden die Basis der Kompositionen, die Schlagzeuger/Komponist Harry Alt speziell für dieses Ensemble geschrieben hat. Er hatte die Formation 2015 ins Leben gerufen.Tickets gibt's HIER