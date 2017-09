Große Künstler geben sich die Klinke in die Hand: Konstantin Wecker, Monika Gruber und Erol Sander kommen zur neuen Spielsaison in die Stadthalle Gersthofen

Zahlreiche Veranstaltungen aus unterschiedlichen Sparten bietet das neue Programm, das online verfügbar ist und an vielen Auslagestellen zur Mitnahme bereitliegt.Einen Angriff auf die Lachmuskeln bieten gern gesehene sowie relativ unbekannte Künstler gleichermaßen in der kommenden Spielsaison. Diestimmen zusammen mit demam 21. Dezember auf Weihnachten ein. Über einen Zuwachs in seiner Fangemeinde darf sichfreuen, der am 22. Februar nicht wie zuletzt im Ballonmuseum, sondern jetzt vor sicherlich größerem Publikum in der Stadthalle auftreten wird. Auch die, die im Mai dieses Jahres bereits gastierten, kommen wieder (26. April). Glücklich schätzen dürfen sich all diejenigen, die Karten für(8. Dezember) ergattert haben. Die Vorstellung ist bereits ausverkauft. Ähnlich wird es wohl vielengehen. Sie kommt am 28. März 2018 nach Gersthofen. Karten gibt es nur am 14. Oktober und lediglich vier Stück pro Person. Wer die beliebte Künstlerin live sehen will, sollte sich also ranhalten. Auch im Ballonmuseum ist Kabarett angesagt: zum Beispiel tritt am 12. Aprilhier auf. Weng ist sich sicher, dass der nächste Besuch der aufstrebenden Künstlerin in der Stadthalle stattfinden wird.Ebenfalls sehen lassen kann sich die Auswahl an Konzerten: Selbst im fortgeschrittenen Alter von 87 Jahren trittzusammen mit seiner Band noch auf (12. November) – Jazz hält wohl jung. Gern gesehene Gäste sind auch die, die am 29. Dezember auf das neue Jahr einstimmen werden. Interessant dürfte auch das Konzert vonwerden. Der Auftritt der bayerischen YouTube-Stars ist für den 23. März vorgesehen. Höhepunkt der Konzerte in der Spielsaison ist sicherlich der Auftritt von. „Kurz vor Redaktionsschluss“, so Haldis Weng, bekam das Kulturamt die Zusage für seinen Auftritt am 22. März. Er kommt zusammen mit Jo Barnikel – „Solo zu zweit“.Auf alle Abonnenten warten Stücke, die vielfältige Unterhaltung bieten. Los geht’s am 30. September mit, eine Komödie mit Tom Gerhardt. Anlässlich des Reformationsjubiläums steht am 4. Novemberauf dem Programm, ein Theaterstück mit Musik, inszeniert vom Ensemble der „Wanderhure“, die der Stadthalle in der Vergangenheit einen großen Erfolg bescherte. Erol Sanderkommt am 16. Dezember in die Stadthalle -heißt es dann. Und am 13. Januar begeben sich ineinsame Jungbauern auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Große Unterhaltung verspricht auch das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Schauspielüber Vorurteile und Weltanschauungen.Wer bei Gersthofens gesellschaftlichem Highlight des Jahres mit dabei sein will, sollte sich sputen. Laut Haldis Weng läuft der Kartenvorverkauf für denäußerst gut. Am 21. Oktober findet die Galaveranstaltung zugunsten von „Hilfe in Not“ wieder statt, diesmal mit einem neuen Moderationsduo. Anja Marks-Schilffarth wird gemeinsam mit Comedian Daniello durch den „gemütlichen Abend“ führen, bei dem man „etwas Gutes tun kann“, so Wörle.Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Programm. Ein Blick in das Programmheft lohnt sich – und selbstverständlich auch ein Besuch in der Stadthalle!