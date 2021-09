Greg is Back - Weihnachtskonzert | A cappella XXL

Corona hat GREG IS BACK 2020 und nun auch 2021 einen Strich durch die Rechnung gemacht aber sie geben nicht auf . Nachdem das Muttertagskonzert leider entfallen muss, wird es jetzt eben ein Weihnachtskonzert!

Der Schwabe an sich hat ja schließlich einen Sturschädel und da braucht es schon mehr als so einen Virus um ihn aus der Ruhe zu bringen.Das Konzert ist also der neueste Versuch von GREG IS BACK die Bühne der Stadthalle Gersthofen zu erobern. Alle die bei den letzten Auftritten dabeisein wollten, sind natürlich wieder eingeladen zu kommen und auch kurz vor Weihnachten ihre Mütter mitzubringen.Die Veranstaltung ist erstmal auf 200 Besucher begrenzt und mit Mindestabstand von 1,5 Meter zu jeweiligen Besuchergruppen angelegt, so dass mögliche Hygieneschutzbeschränkungen berücksichtigt sind.Tickets gibt's HIER