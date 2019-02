Greg is back | A cappella XXL Muttertagskonzert

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Die meisten Titel des abwechslungsreichen Repertoires wurden von Chorleiter Martin Seiler speziell für Greg is back arrangiert. Sound und Stil orientieren sich dank Vokal-Perkussionist und Einzelmikrofonen für jeden Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören.



Die ca. 35 Sängerinnen und Sänger von GREG IS BACK bewegen sich a cappella in der Welt des Pop, Rock, R&B und Jazz auf einem Niveau, wie man es von einem Chor nur selten zu hören bekommt.



Diverse Preise dokumentieren die Qualität. So gewann GREG IS BACK 2011 den renommierten internationalen Chorwettbewerb in Budapest und 2013 den bayerischen Chorwettbewerb in der Kategorie Pop, Jazz und Gospel und kam 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb auf Platz 2.



Kein Wunder also, dass sich eine immer größer werdende Fangemeinde gebildet hat, die beim letzten Konzert die Stadthalle Gersthofen schnell füllte. Sie wissen ja, was zu tun ist: schnell Karten sichern! Das wäre doch ein tolles Muttertagsgeschenk.