Greg is Back | A cappella XXL

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen, Gersthofen |

Bereits zum vierten Mal kommen Chorleiter Martin Seiler uns seine ca. 35 Sängerinnen und Sänger zu uns in die Stadthalle. GREG IS BACK bewegen sich a cappella in der Welt des Pop, Rock, R&B und Jazz auf einem Niveau, wie man es von einem Chor nur selten zu hören bekommt.



Dafür haben sie auch schon diverse Preise abgeräumt. Das Beste jedoch ist, dass bei GREG IS BACK auch der Unterhaltungswert außergewöhnlich ist. Es darf also wieder mit einem großen Publikumsinteresse für das vierte Gastspiel gerechnet werden.



Sie haben den Hinweis verstanden, oder?



Wegen der großen Nachfrage gibt es nun drei ausverkaufte Konzerte vom 1. bis 3.10.2020