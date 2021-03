Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern

Heute hat das Generalvikariat dazu eine Stellungnahme abgegeben. Präsenzgottesdienste sind unter Berücksichtigung der ohnehin strengen Auflagen des geltenden Hygieneschutzkonzepts der Kirchen erlaubt. Gleichzeitig soll aber auch vermehrt auf das breite Online-Angebot verwiesen werden.Wir, die hauptberuflichen Seelsorger der PG Gersthofen, haben uns dennoch die kritische Gegenfrage gestellt, ob wir die Feier der Gottesdienste in dieser Form befürworten, oder ob wir uns trotz der Erlaubnis für andere Angebote entscheiden? Da wir uns unserer Verantwortung bewusst sind und streng auf die Beachtung der Schutzmaßnahmen achten, sind wir überzeugt davon, dass es vertretbar ist, die Gottesdienste wie geplant anzubieten. Gerade diese wichtigsten Feiern des Kirchenjahres, können ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen sein. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, den Menschen diesen Halt des Glaubens nicht zu nehmen, sondern zu ermöglichen. Darin teilen wir auch die Auffassung unseres Bischofs, dass wir als Christen nun einmal „keine virtuelle Organisation, sondern eine lebendige Gemeinschaft“ sind.Für alle Gottesdienste der Karwoche und des Osterfestes ist eine Voranmeldung erforderlich, so dass wir auch davon ausgehen, dass jede(r) Teilnehmende eine bewusste Entscheidung dafür trifft. Nur, weil Gottesdienste möglich sind, bedeutet das ja nicht, dass jemand genötigt würde, daran teilzunehmen.Genaue Hinweise und eventuelle kurzfristige Anpassungen von Gottesdienstzeiten bzw. Absage einzelner Gottesdienste, entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Veröffentlichungen über unsere Website pg-gersthofen.de bzw. die Aushänge in den Schaukästen.Wer sich jedoch mit einem Onlineangebot sicherer fühlt, der findet unter folgendem link eine reichhaltige Auswahl: