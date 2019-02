Am Kirchplatz

, Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

St. Jakobus Gersthofen , Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Zwei Tage nach dem Valentinstag feiern wir die Vorabendmesse am Samstag, 16. Februar - um 18.00 Uhr in St. Jakobus - als Gottesdienst für Verliebte. Im Anschluss an die hl. Messe, die von den Singkreisen unserer Pfarreiengemeinschaft musikalisch gestaltet wird, besteht auch die Einladung, sich als Paar persönlich segnen zu lassen.



Herzliche Einladung!

Pfarrer Ralf Gössl