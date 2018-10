Gospel Pur in der Kirche St. Jakobus in Gersthofen

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Sonntag, den 18. November 2018 kommen Gospelliebhaber wieder voll auf ihre Kosten, denn dann ist es wieder so weit: Der Gersthofer Gospelchor "Salvation" veranstaltet an diesem Tag sein Jahreskonzert und präsentiert ab 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus (Kirchplatz 2 in Gersthofen) gefühlvolle, fetzige und altbekannte Stücke. Der Eintritt ist frei.