Der Musiksommer 2022 findet auf dem Außengelände der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen statt.

Der Gersthofer Musiksommer 2022 findet gleich auf drei Bühnen in der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen statt. Hier wird ein buntes Musikprogramm der Gersthofer Musikvereine und der Sing- und Musikschule präsentiert. Für Kinder und Jugendlichen ist zudem das Spielmobil vor Ort und der DAV Sektion Gersthofen bietet in der Turnhalle die Möglichkeit zum Bouldern. Ab 14 Uhr startet die Veranstaltung an der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen mit dem JUGGE B Orchester. Um 21.15 Uhr endet das Musikspektakel dann mit dem Erwachsenen-Chor und Akkordeon-Orchester der Sing- und Musikschule Gersthofen. Dazwischen gibt es musikalische Highlights des JUGGE, Einlagen der Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule, die Stadtkapelle Gersthofen, den Gersthofer Blasharmonikern sowie der Gerry Fried Big-Band. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt.MUSIKSOMMER AN DER ANNA-PRÖLL-MITTELSCHULE GERSTHOFEN 2022Veranstalter: IG Musikvereine GersthofenPräsentiert von: Stadt GersthofenOrt: Außengelände Anna-Pröll-Mittelschule GersthofenBühne 114:30 Uhr Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen16:00 Uhr Passion Inclusive17:45 Uhr Stadtkapelle Gersthofen19:45 Uhr Gerry Fried Big-Band21:15 Uhr Sing- und Musikschule Gersthofen mit Chor und Akkordeon-OrchesterBühne 214:00 Uhr JUGGE B Orchester15:30 Uhr JUGGE, Percussiongruppe17:00 Uhr JUGGE A Orchester18:45 Uhr Die Gersthofer Blasharmoniker20:45 Uhr JUGGE OffbeatBühne 315:00 Uhr Sing- und Musikschule, Gesangsensemble16:30 Uhr Sing- und Musikschule Gersthofen (Cloudberries)Text: Stadt Gersthofen