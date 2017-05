Gemeinsam auf Schatzsuche - Rückblick auf die Erstkommunionfeiern

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Unter dem Thema "Du bist mein Schatz!" haben sich in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen 90 Kinder mit ihren Familien auf den Tag der Erstkommunion vorbereitet. Dabei wurden sie auch von den Gruppenmüttern und den Hauptamtlichen der Gemeinde begleitet.

Drei Schätze

Bei drei festlichen Gottesdiensten haben die Kinder in den beiden Pfarrkirchen die Erstkommunion empfangen. In der Predigt hat Pfarrer Ralf Gössl das Thema "Du bist mein Schatz!" aufgegriffen.Dabei kamen drei Schätze zur Sprache: Ein sichtbarer Schatz: die Menschen, die für die Kinder wertvoll und wichtig sind. Ein hörbarer Schatz: das Wort Gottes, das wir im Gottesdienst hören und von dem wir immer wieder etwas mitnehmen dürfen. Ein genießbarer Schatz: Jesus, der sich in der Gestalt des Brotes hineinlegt in unsere Hände und in unsere Herzen. Ein Leben lang dürfen wir Schatzsucher im Glauben sein und entdecken, dass die Verbundenheit mit Jesus Christus für uns wertvoll und wichtig ist.Ein herzlicher Dank gilt allen Kommunionmüttern, die unsere Kinder begleitet haben - sowie allen, die unsere Kirchen so schön geschmückt und die Gottesdienste musikalisch so ansprechend gestaltet haben.