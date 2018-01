Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am 2. Fastensonntag, 25. Februar 2018, wird um 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens ein Gemeindegottesdienst gefeiert, der vom Kirchenchor musikalisch gestaltet wird.



Im Anschluss daran ist der Pfarrschoppen in den Räumen des Elisabethkindergartens. Wir laden ein zum Frühschoppen und zum Mittagessen. Ebenso gibt es Kaffee und hausgemachte Kuchen.



Bitte beachten Sie, dass an diesem Sonntag die Gottesdienstorte getauscht sind. Der Pfarrgottesdienst ist am 25. Februar um 08.30 Uhr in St. Jakobus.