Friedensgebet in der Ulrichskapelle

Gersthofen : Ulrichskapelle von St. Jakobus

Am Mittwoch, 07. Juni 2017, findet wieder um 18.30 Uhr ein Abendlob in der Ulrichskapelle statt. Dieses wird als Friedensgebet gestaltet sein.



Herzliche Einladung, in diesem wichtigen Anliegen des Friedens mitzubeten!