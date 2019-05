Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Samstag, 29. Juni 2019, werden junge Christen aus den Gemeinden in Batzenhofen, Hirblingen und Gersthofen das Sakrament der Firmung empfangen. Der Firmgottesdienst beginnt um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Maria, Königin des Friedens in Gersthofen. Als Firmspender kommt Herr Domkapitular Walter Schmiedel.