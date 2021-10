Feuerwehr Gersthofen mit Fahnenabordnung beim Priesterjubiläum

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen durfte mit Ihrem Freund, Priester

Frank Schneider, sein 25jähriges Priesterjubiläum begehen.

Gemeinsam mit den beiden Vereinsfahnen und einer Abordnung nahm die Feuerwehr Gersthofen am Sonntagsgottesdienst mit dem Jubilar teil. Die Gottesdienstbesucher erfreuten sich einer hochfeierlichen Liturgie, einer sehr ergreifenden Predigt, in der sich der Priester sehr dankbar zeigt und sich bei allen für die Aufnahme und das Ankommen in Gersthofen bedankte. „Die Grundsteine für mein priesterliches Leben wurden hier in dieser Stadt gelegt, ich bin „arm gekommen – wurde reich beschenkt“ und fühle mich heute als Gersthofer, so Frank Schneider in seiner Predigt.Nach dem Gottesdienst ging es für die Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen zusammen mit dem Jubilar und den Gläubigen in den ehemaligen Klosterhof zum Primiz Kreuz von Priester Frank Schneider, dieses wurde von Mathilde und Josef Koller zur damaligen Primiz gestiftet. Für den besonderen Anlass, dass diesjährige Jubiläum hat Josef Koller jun. das Kreuz hinter der St. Jakobus Kirche restaurieren lassen.