Festgottesdienste am Pfingstsonntag

Die Zahl 50 spielt heuer bei uns eine große Rolle. Vor 50 Jahren wurde Gersthofen zur Stadt erhoben. Auch in einer anderen Stadt - nämlich in Jerusalem - war diese Zahl von Bedeutung. Denn am 50. Tag nach der Auferstehung Christi kam der Heilige Geist auf die junge Gemeinde in Jerusalem herab. Sein Wirken schildert die Bibel in den Bildern des Sturmes und des Feuers (vgl. Apostelgeschichte 2, 1-11). Pfingsten ist der 50. Tag der Osterzeit. Mit dem Pfingstfest vollendet sich die österliche Festzeit.



Am Pfingstsonntag, 09. Juni 2019, ist um 08.30 Uhr der Pfarrgottesdienst in St. Jakobus.



Um 10.15 Uhr wird ein Festgottesdienst in Maria, Königin des Friedens gefeiert: musikalische Gestaltung durch den gemeinsamen Kirchenchor: Orchestermesse W. A. Mozart Missa brevis in C "Krönungsmesse", J. Haydn "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes".



Herzliche Einladung zur Mitfeier!

Pfarrer Ralf Gössl

.