Familienkreis bastelt mit Kastanien

Seit geraumer Zeit purzeln überall von den Kastanienbäumen die Kastanien und laden die Kinder nicht nur zum fleißigen Sammeln, sondern auch zum gemeinsamen Basteln ein.

Diese Zeit hat nun auch unser Familienkreis genutzt und sich im großen Kreis ans Basteln gemacht. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging es danach ans Bohren, Kleben, Zusammenstecken, anmalen, Kneten, usw. Zu den vielen, vielen Kastanien hatten sich auch einige Eicheln gesellt, die auch gleich mitverarbeitet wurden.Die Kinder



, wie auch die Eltern, die sich an ihre eigene Kindheit erinnert fühlten, waren fleißig mit dabei. Es entstanden Igel, Schnecken und weitere bekannte Kastanientiere, aber auch ein Tyrannosaurus Rex entstand an diesem Nachmittag. Die Kinden bekamen gar nicht genug und hätten wahrscheinlich noch Stunden Schnitzen und Stecken können.Zum Ausklang durften die Kinder noch ein bisschen Toben und Spielen, während die Eltern das Chaos beseitigten. Wie auch immer beendete der Familienkreis dann den Nachmittag mit einem gemeinsamen Abendessen.Alle Anwesenden freuen sich nun schon auf das nächste Treffen an dem es heißt: Ran an den Kürbis – wir schnitzen gruslige KürbisseInteresse am Familienkreis der Kolpingsfamilie Gersthofen? Infos unter: familienkreis-kf-gersthofen@web.de