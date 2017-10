Familienkarten für das Familienkonzert der Augsburger Philharmoniker in Gersthofen zu gewinnen!

führen dieamin derauf.Für das Familienkonzert gibt eszu gewinnen! Die Karten sind – wie der Name schon verrät – für Familien gedacht. Kinder sollten mindestens 5 Jahre alt sein, aber es können auch nur erwachsene Familienmitglieder die gewonnenen Karten in Anspruch nehmen.Ihr wollt bei unserer Verlosung mitmachen? Dann klickt bis zum 12. November 2017 auf „Mitmachen“. Die beiden Gewinner werden am 13. November hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.), um an der Verlosung teilzunehmen! Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Weitere Infos gibt es hier