Fairtrade-Nikoläuse an der Anna-Pröll-Mittelschule

Mit dieser Aktion wollte die Schule das Thema fairer Handel in den Fokus der Schüler*innen rücken und zeigen, wie fair gehandelte Lebensmittel erkannt werden können und was hinter der GEPA-Zertifizierung steckt. Organisiert wurde die Weihnachtsaktion von Maximilian Lang, Lehrer an der Anna-Pröll-Mittelschule, und der Schülermitverantwortung. Unterstützt wurde die Weihnachtsaktion von der Stadt Gersthofen.