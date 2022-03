Escape Balloon – erlebe ein digitales Abenteuer im Ballonmuseum Gersthofen!

Wer plant im Ballonmuseum Gersthofen etwas Unglaubliches? Helfe dem Ballonfahrer Carlo herauszufinden, wer die Person ist und was sie mit dem „Escape Balloon“ plant. In 60 Minuten werden während des digitalen Abenteuers viele Rätsel gelöst und berühmte Ballonfahrer stellen sich vor.

Ein digitales Ballonfahrer-Abenteuer für alle Mädchen und Jungen zwischen 6 und 9 Jahren.Die Veranstaltung findet online über Zoom statt.In den Osterferien 2022 finden zwei Termine statt:Anmeldung bis Montag, 11. April 2022, Zusendung des Zoom-Links am Dienstag, 12. April 2022Anmeldung bis Montag, 18. April 2022, Zusendung des Zoom-Links am Dienstag, 13. April 2022Nach Anmeldung per E-Mail unter www.ballonmuseum-gersthofen.de wird ein Link zugeschickt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte jedes teilnehmende Kind/Geschwisterkind mit Namen anmelden.Nach der Teilnahme erhält jedes Kind eine persönliche „Ballonfahrer-Taufurkunde“ zugeschickt. Mit dieser erhält das Kind einmalig freien Eintritt im Ballonmuseum Gersthofen.Weitere Veranstaltungen unter www.ballonmuseum-gersthofen.de