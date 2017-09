Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten | Das Original kommt zurück

Während die einen ergriffen den alten Hits der Egerländer Musiktradition lauschen, sind die anderen genauso vom „Groove“ und den neuen Kompositionen wie Graf-Mercy-Marsch und Egerländer Spielereien begeistert. Daher sind in den Konzerten natürlich die großen Hits aus 6 Jahrzehnten des „erfolgreichsten Blasorchesters der Welt“ zu finden, aber auch neue Kompositionen der Bandmitglieder und ihres Chefs.„Swing und Groove sind keine musikalischen Errungenschaften der Gegenwart, die sind bei uns schon immer da gewesen“, meint ERNST HUTTER, mit Blick auf die Swinglegende Ernst Mosch, der - wie Hutter auch - Posaune in der Big-Band spielte. Bei ihrem Konzert in Gersthofen zu ihrer Jubiläumstournee war die Halle voll und die Stimmung super.Das „erfolgreichste Blasorchester der Welt“ besucht die Stadthalle wieder und hat jede Menge Dynamik, Schwung und Kreativität im Gepäck.Karten gibt's HIER