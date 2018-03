ENDLICH FRÜHLING- Die Kinderwelt Gersthofen freut sich über diese Jahreszeit

Außerdem haben wir verschiedene Frühlingsblumen und Kräuter gepflanzt, die wir jetzt natürlich gut pflegen und beim Wachsen beobachten. Die Idee entstand mitunter durch das Lesen des Buches „Das Schneeglöckchen“ bzw. „Kardelen“. Gemeinsam mit einer Mutter, wurde dieses Buch auf Deutsch und Türkisch in mehreren kleinen Gruppen vorgelesen. Unsere Kinder fanden es sehr interessant und die eigene Tochter und der eigene Sohn waren sehr stolz und Tage vorher schon aufgeregt, dass ihre Mama im Kindergarten „mitarbeiten“ darf.Zum krönenden Abschluss unserer „Frühlingswochen“ haben wir heute wieder das Seniorenheim „Paul Gerhardt Haus“ besucht. Wie beim letzten Besuch wurden wir schon von zahlreichen Bewohnern in der Aula erwartet. Wir sangen ihnen das Lied von „Stups, dem kleinen Osterhasen“ vor und zeigten das Fingerspiel vom „Blümlein“, dass langsam aus der Erde heraus schaut. Und damit auch dort der Frühling ins Haus kommt, übergaben wir den Bewohnern selbst gebastelte Blumengirlanden, die in den Zimmern sicherlich einen Ehrenplatz erhalten werden.Und ein nächstes Treffen rund um den Muttertag wurde auch gleich noch ausgemacht.Wir freuen uns jetzt schon und werden uns hierfür auch wieder eine Überraschung einfallen lassen.