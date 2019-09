Eine erlebnisreiche Woche in Gersthofens Partnerstadt Nogent-sur-Oise

Beim bekannten Wasserschloss Chantilly wurden sie in die Geheimnisse der Wasserspiele eingeweiht: Wie funktionierte diese Technik zur Zeit von Ludwig XVI? Danach baute man aus Plastikflaschen kleine Boote für ein Wettrennen. Übernachtet wurde in einer Jugendherberge, von wo aus in den nächsten Tagen Stand-up-Paddling, Kajakfahrten und der Besuch in einem Klettergarten auf dem Programm standen.Am darauf folgenden Familientag nutzten viele die Gelegenheit, ins 60 km entfernte Paris oder ans Meer zu fahren. Nach dem Besuch des Wasserwerks gab es am Donnerstag dann eine Schnitzeljagd durch Nogent und einen gemeinsamen Abend im Schwimmbad. Den vorletzten Tag verbrachte man noch mit eher sportlichen Aktivitäten, wie Bogenschießen, Orientierungs-Parcours und Mini-Golf im Chédeville Park.Durch die vielen gemeinsamen Unternehmungen hatte sich zusammen mit den französischen Jugendlichen eine homogene Gruppe entwickelt, wobei die sprachlichen Differenzen auf einmal keine Rolle mehr spielten. Demzufolge fiel vielen der Abschied am Samstag, 31. August recht schwer, aber man wird sich beim Gegenbesuch in Gersthofen vom 26. 10. bis 2. 11. dieses Jahr sicher wiedersehen.