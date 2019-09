Die UDO JÜRGENS Story | Sein Leben, seine Liebe, seine Musik!

Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. In UDO JÜRGENS – Die Story singt ALEX PARKER noch einmal die wundervollen Werke des unvergessenen Entertainers, als stünde dieser persönlich auf der Bühne.

Mit dabei sind bekannte Hits wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ sowie einige Raritäten. Nach Udos‘ Manier begleitet er sich dabei selbst am Klavier. Der Sänger kannte Udo Jürgens persönlich, dieser war von Parkers Interpretationen begeistert.Fans können für zwei Stunden in das Leben und die Welt des Künstlers eintauchen. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin GABRIELA BENESCH führt als Erzählerin durch den Abend. Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens‘ persönlichen Aufzeichnungen.Die Freundin der Familie Jürgens schickt Liebhaber auf eine Zeitreise, beginnend in seiner Kindheit bis ins hohe Alter.Tickets gibt's HIER