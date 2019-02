Die Kuh, die wollt ins Kino gehen | Der Publikumsmagnet aus dem Münchner Lustspielhaus

„I geh heut no ins Kino!“, sagt die Kuh zu den andren Kühen. Doch die lachen sie nur aus, denn sie scheitert ja schon am elektrischen Weidezaun. Aber irgendwie schafft sie es, auszubrechen, und macht sich für ihren großen Traum vom Kino in Dirndl und Stöckelschuhen auf den langen Weg in die Stadt.Unterwegs auf der Landstraße trifft sie erst die albernen Knödel Fritz und Franzisco, die grad aus der Disco kommen. Dann kann sie nur mit Not dem scheinheiligen Metzger-Schwein entkommen. Zum Glück nimmt sie dann Rosa mit ihrem roten Roller mit bis in die Stadt. Mit der Tram schafft sie’s endlich bis zum Kino!Und dann: „Oh, mei! AUSVERKAUFT!”Aber da… Tickets gibt's HIER