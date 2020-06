Die Gottesdienste im Juli und weitere Informationen

Liebe Mitchristen in unserer Pfarreiengemeinschaft und liebe Gäste in unseren Kirchen,unter folgendem Link ist die Info-Brücke für den Monat Juli zu finden:Wenn Sie ein Anliegen haben, können Sie sich gerne telefonisch (0821/24766-0) oder per Mail an unser Pfarrbüro wenden:Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gute und gesegnete Zeit.Freundliche Grüße!Pfarrer Ralf Gössl