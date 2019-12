Detlef Soost: Scheiss drauf, mach's einfach!

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Scheiss drauf, mach’s einfach

Die neue Live-Show von Detlef Soost!

Lebst du schon oder träumst du noch? In seiner neuen emotionsgeladenen Live-Show

„Scheiss drauf, mach’s einfach“ teilt Detlef Soost erstmals seine gesamten persönlichen

Erfahrungen und unterstützt dich dabei, wie du trotz innerer Widerstände und Rückschläge

deine Ziele erreichst. Der Motivations-Coach öffnet den Werkzeugkoffer, der ihn durch seine

schlimmsten Zeiten gebracht hat, und lässt dich dabei so nah an sich heran wie nie zuvor.

Mitreißend, energiegeladen, klar: und auch im Alltag umsetzbar! Soost zeigt dir wie du

endlich DEINE Ziele im Leben erreichst und dein Traum zur Realität werden kann.

Vorsicht: Dieser Abend kann dein Leben verändern.

Wenn jemand weiß, wie schwierig es sein kann, sich selbst und andere immer wieder

anzutreiben, dann Detlef Soost. Er wuchs als DDR-Heimkind auf – alles andere als gute

Grundvoraussetzungen. Doch er ist seinen Weg gegangen und hat das Feld trotz vieler

Rückschläge und Widerstände von hinten aufgerollt.

Soost hat sich zu Deutschlands bekanntestem Choreographen hochgearbeitet,

zum Fernsehstar und schließlich zum erfolgreichen Coach und Unternehmer.