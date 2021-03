Danceperados of Ireland | Whiskey You Are The Devil

Zwei irische Traditionen in einer Show

DANCEPERADOS heißt frei aus dem Englischen übersetzt „Die Tanzwütigen“. Den Iren liegt das Tanzen, Singen und Spielen einfach im Blut. Aber auch für andere Leidenschaften sind sie weltberühmt. Dazu gehört ohne Wenn und Aber der irische Whiskey.

Warum also nicht diese beiden Kulturen zusammenbringen? Ein Schelm wer dabei Böses denkt … Whiskey you are the devil ist aber keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol und die Bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. Das wäre zu einfach. Die auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin – also in Irland – zu sein.Für die Choreographie ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan (bekannt aus LORD OF THE DANCE) zuständig.Tickets gibt's HIER