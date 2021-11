Corvus Corax | Jahresabschlußkonzert

Zu behaupten, CORVUS CORAX machen „nur“ Mittelaltermusik würde ihnen nicht gerecht werden, denn sie experimentieren mit verschiedenen kulturellen Sounds und verrückten Instrumenten.



Ein erster Auftritt in Gersthofen mit ihrem Fantastical „Der Fluch des Drachen“ wurde durch Corona zwei Mal vereitelt. Jetzt kommen Sie zum Abschluss des Jahres 2022 zu uns in die Stadthalle Gersthofen, um die Leute dazu bringen, zu tanzen und verrückt herumzuspringen – so wie man es vom Veitstanz aus dem Mittelalter her kennt.Nachdem es viele Fans gibt, empfiehlt es sich hier schnell Tickets zu kaufen.Tickets gibt's HIER