Black Out | A story of electric dreams

BLACK OUT lässt virtuelle 3 D Projektionen verschmelzen mit Weltklassetänzern. Dabei werden spektakuläre Videoanimationen synchronisiert zu menschlichem Tanz und Artistik.Mit der Verschmelzung der beiden unterschiedlichen (Kunst-) Formen entstehen aberwitzige und virtuose neue Formen einer visuellen Erzählform. Ein Beispiel: Wir steigen hinab in die U-Bahn und warten mit anderen Menschen auf den Zug. Plötzlich fällt der Strom aus und nur noch Smartphones geben etwas Licht. So tauchen die Fahrgäste und das Publikum ein in eine virtuelle Welt, die weltweit noch nie so in einer Show präsentiert wurde.Bei BLACK OUT verschmelzen Realität mit digitaler Welt in einer echten Live-Show mit viel Musik und ohne Worte – nur mit Tanz als universeller Sprache.In BLACK OUT erlebt das Publikum intensive Choreographien in perfekter Symbiose mit modernsten audio-visuellen Effekten. Dadurch entstehen magische Illusionen, bildgewaltige Dramen, aber auch liebliche Spielereien. Das alles ist technisch aufwendig und auf höchstem künstlerischem Niveau!Ein noch nie dagewesenes Show-Erlebnis!Tickets gibt's HIER