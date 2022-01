Bis zu 2.000 Euro Preisgeld locken: Endspurt für Bewerbungen zum Kunstpreis der Stadt Gersthofen

Seit einigen Wochen ist die Bewerbung zum 37. Kunstpreis der Stadt Gersthofen online möglich, jetzt geht es in den Endspurt: noch bis zum 9. Januar können Künstlerinnen und Künstler ihren Beitrag einreichen, diesmal auf ganz neuen Wegen. Denn erstmalig ist die Bewerbung direkt online unter www.kunstpreis-gersthofen.de möglich und das in einer Bandbreite, wie sie es bisher noch nie gab.Werke aus allen Bereichen der Kunst können eingereicht werden, von Musik über audiovisuelle Arbeiten, Video oder Fotografie bis hin zu Bildender Kunst, Literatur etc. Die sechsköpfige Jury bestehend aus renommierten Vertretern der Kunst- und Kulturszene bewertet die eingereichten Bewerbungen dann nach Originalität und kreativen Umgang in der jeweiligen Kunstform und prämiert die Sieger von Platz eins bis drei. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Werke, welche sich – eventuell auch notgedrungen aufgrund der Pandemie – auf ihrem Weg zum Publikum die Digitalisierung zu Nutze gemacht haben. Zudem Voraussetzung: die Bewerbung muss sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.Alle Bewerbungsbedingungen im Detail sowie weitere Informationen zum Kunstpreis sind online abrufbar. Text: Stadt Gersthofen