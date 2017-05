Bewerbungen zum 33. Kunstpreis der Stadt Gersthofen noch bis 5. Juni möglich

Zur Teilnahme berechtigt sind Künstler/innen aus Gersthofen, den benachbarten Landkreisen sowie Künstlerinnen und Künstler, die einen besonderen Bezug zu Gersthofen haben, oder in Gersthofen bereits öffentlich spielten.Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, das Höchstalter 35 Jahre. Zur Teilnahme müssen mindestens zwei Stücke unterschiedlichen Charakters und unterschiedlicher Epoche vorgestellt werden, das gesamte Vorspiel darf nicht länger als 20 Minuten dauern.Die Preisträger/innen präsentieren sich im Rahmen einer Feier am 07. Juli 2017 in der Stadthalle Gersthofen mit einem kleinen Konzert.Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 05. Juni 2017 komplett ausgefüllt per E-Mail oder auf dem Postweg dem Kulturamt Gersthofen zugegangen sein. Die Bewerbungsunterlagen erhalten Interessenten als Download unter www.gersthofen.de, via Email (Kontakt spfiffer@gersthofen.de) oder persönlich im Kulturamt Gersthofen.Der Fachjury gehören an:Wolfgang Reß Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt AugsburgUlrich Reß Kammersänger Tenor an der bayerischen Staatsoper MünchenUlf Kiesewetter Dozent an der Uni Augsburg, Dirigent des symphonischen Blasorchesters und KlarinettistStephanie Knauer Pianistin und MusikjournalistinVeranstalter/Auskünfte:Stadt Gersthofen – Kultur- und SportamtProjektleiter: Dipl. Finanzwirt (FH) Helmut GieberProjektassistenz: Susanne PfifferTel.: 0821 / 2491-521, Email: spfiffer@gersthofen.de