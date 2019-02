Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern | Zu Gunsten der BR Sternstunden

Die musikalische Bandbreite des Polizeiorchesters Bayern reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Das sinfonische Blasorchester spielt unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler sowohl klassische als auch moderne Werke von Gioacchino Rossini bis Leonard Bernstein.„Wir präsentieren unseren Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Programm mit virtuosen solistischen Darbietungen“, erklärt Prof. Johann Mösenbichler. Als Hauptwerk steht Of Sailors and Whales von W. Francis McBeth auf dem Programm. Der zeitgenössische US-amerikanische Komponist widmet dieses eindrucksvolle Werk in fünf Sätzen dem berühmten Roman Moby Dick.Seit dem 15.11.2018 veranstaltet jedes Polizeipräsidium in Kooperation von Rosenheim bis Schweinfurt mit einem Kulturpartner ein Benefizkonzert im jeweiligen Schutzbereich. Der „Kulturpartner in Gersthofen ist das Kulturamt. Der gesamte Erlös geht an die BR Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, die sich seit 25 Jahren um kranke, behinderte und in Not geratene Kinder in Bayern kümmert.Tickets gibt's HIER