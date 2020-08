Anmeldung für die Bläserklasse

Lust mit anderen Kindern gemeinsam zu musizieren?

Das Jugendorchester Gersthofen startet im Herbst mit einer neuen Bläserklasse. Die Kinder erlernen ein Blasinstrument im Einzelunterricht und musizieren parallel von Anfang an gemeinsam in der Gruppe. Interessierte Kinder können am Montag, den 7. September, von 18.00 bis 21.00 Uhr in den Proberäumen des JUGGE in der Anna-Pröll-Mittelschule angemeldet werden.Fragen beantwortet gerne die Jugendleiterin Sandra Hochmuth unter 08 21/299 33 87 oder 01 60/28 22 766.