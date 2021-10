An(ge)dacht - Der etwas ANDERE Gottesdienst

Die An(ge)dacht Gottesdienste werden von der ev.-luth. Kirchengemeinde liebevoll vorbereitet. Jeder Gottesdienst eröffnet neue Perspektiven zu einem Thema. Auf Begrüßung und Votum folgen eine Psalmlesung in zeitgemäßer Form und ein Gebet. Der Oktober Gottesdienst stand unter dem Thema „Träume“. Dank der schönen Gitarrenmusik und Sänger:in kam man wahrlich zum träumen. Besonderer Bestandteil sind die Fürbitten. Alle Besucher haben die Gelegenheit, eine persönliche Fürbitte aufzuschreiben und auch eine Kerze anzuzünden. Der Sonntagabend Gottesdienst vermittelt ein gutes Gefühl des Vertrauens, sich Wohlfühlen und Geborgenheit spüren und willkommen zu sein.Der etwas ANDERE Gottesdienst ist wieder am Sonntag, 14. November 2021, um 19.00 Uhr in der Bekenntniskirche Gersthofen.An den 4 Adventsonntagen jeweils um 19.00 Uhr der etwas ANDERE Advent