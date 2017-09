Allerheiligen und Allerseelen in Gersthofen

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Am Allerheiligentag, Mittwoch, 01. November 2017, gilt zunächst die ganz normale Ordnung für die Sonn- und Feiertage:

◾08.30 Uhr Pfarrgottesdienst in St. Jakobus

◾10.15 Uhr Hl. Messe in Maria, Königin des Friedens



Am Nachmittag des Allerheiligentages, Mittwoch, 01. November 2017, findet in St. Jakobus das Totengedenken statt:



◾13.00 Uhr Rosenkranz für die Verstorbenen

◾13.30 Uhr Andacht mit anschließender Gräbersegnung auf dem Friedhof



Am Allerseelentag, Donnerstag, 02. November 2017, gedenken wir aller unserer Verstorbenen:



◾19.00 Uhr Requiem für alle Verstorbenen unserer Pfarreiengemeinschaft in St. Jakobus. Alle, die seit dem 01. November 2016 aus unserer Pfarreiengemeinschaft verstorben sind, werden namentlich genannt. Für sie brennt jeweils eine Kerze vor dem Altar.



Als Christen glauben wir daran, dass der Tod ein Durchgang in eine neue Dimension des Lebens bei Gott ist. Wir schauen auf das Licht am Ende des Tunnels. Dabei feiern wir in Freude alle, die schon im Licht angekommen sind - die Heiligen. Im Gebet sind wir unseren Verstorbenen nahe.