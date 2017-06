Gersthofen : Ulrichskapelle von St. Jakobus |

Am Mittwoch, 05. Juli 2017, feiern wir um 18.30 Uhr das nächste Abendlob in der Ulrichskapelle. Dieses steht unter dem Thema: "Sende aus deinen Geist".



Das Abendlob (Dauer ca. 30-45 Minuten) findet im Normalfall immer am ersten Mittwoch im Monat in der Ulrichskapelle (Taufkapelle von St. Jakobus) statt. Wir bieten dabei verschiedene Formen des Betens an. Das kann gerade auch für Leute, die es mal mit dem Beten probieren möchten, eine gute Hilfe sein.



Herzliche Einladung! Schauen Sie doch einfach mal vorbei!