4. Adventssonntag: Benefizkonzert des Jugendorchesters und der Stadtkapelle Gersthofen

Gersthofen : Gersthofen, Stadthalle |

Mit einem gemeinsamen Benefizkonzert am 22. Dezember 2019 um 15.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen schließen die Stadtkapelle und das Jugendorchester Gersthofen das Jahr musikalisch ab. Die beiden Orchester stimmen ihr Publikum mit festlichen Klängen auf Weihnachten ein. Die Musikstücke werden von Diakon Tobias Butze und Gemeindereferent Christian Bauer mit Geschichten und Gedanken zur Weihnachtszeit umrahmt.



Traditionsgemäß spenden die Musiker den Erlös für gute Zwecke: Es werden der Hilfsfonds der Stadt Gersthofen „Hilfe in Not“, der Hilfsfonds musikalische Ausbildung des Jugendorchesters Gersthofen in Kooperation mit der Stadtkapelle Gersthofen, das Projekt „Musiktherapie für Frühchen“ im Josefinum und der Verein „Glühwürmchen e.V.“, Kinderkrebs-Stiftung, unterstützt.



Der Eintritt kostet 12,-€; für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ermäßigt 6,-€.



Karten gibt es im Weinladen Lemberger, im Buchladen Gersthofen, bei Schreibwaren Nettel und an der Abendkasse.