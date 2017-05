3x2 Freikarten für „Summertime“ mit Triple S in Gersthofen zu gewinnen!

- Sally du Randt, Sieglinde Hahn und Stephanie Knauer - präsentieren ameinen sommerlichen Musikgenuss in derFürverlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Gersthofen! Klickt bis zum 18. Juni 2017 auf „Mitmachen“, wenn ihr gewinnen wollt. Die Gewinner werden am 19. Juni hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos bekommt ihr hier