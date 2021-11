2021 in der Kinderwelt Gersthofen

Im Frühling haben wir uns in der Kinderwelt Gersthofen besonders ausführlich mit den Insekten und Krabbeltieren in unserem Garten beschäftigt. Die Bienen und andere Tierchen, welche die Kinder am Schmetterlingsflieder in unserem Garten beobachten konnten, haben uns zur Durchführung eines Projektes inspiriert: „Klein aber Oho! Warum es ohne Bienen und co. keinen Erdbeerkuchen gibt.“ Über Wochen haben sich die Kinder mit Bienen, Wespen, Schwebefliegen, Regenwürmern und Marienkäfern auseinandergesetzt. Im Laufe der Projektzeit wurden unterschiedlichste Angebote durchgeführt, um das Thema möglichst breit gefächert zu behandeln und möglichst viele Bildungsbereiche einzubeziehen. Beispielsweise haben wir Blumen ausgesät und ein Insektenhotel sowie eine Bienentränke in unserem Garten aufgestellt. Wir sind sehr stolz, für dieses Projekt auf Landeseben ausgezeichnet worden zu sein und freuen uns über den Titel „ÖkoKids KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT 2021“.In unserem pädagogischen Alltag wollen wir den Kindern Lerninhalte und Werte nicht einfach vorgeben oder gar predigen, sondern ihnen einen empirischen Zugang zu verschiedenen Themen ermöglichen. Die Eigeninitiative der Kinder und die bewusste Steuerung der eigenen Lernprozesse stehen im Vordergrund und werden von uns als besonders wichtig für lebenslanges Lernen eingestuft.Der Sommer brachte neben gutem Wetter niedrige Infektionszahlen mit sich. Wir waren sehr dankbar, dass ein gruppenübergreifendes Arbeiten wieder möglich war und alle Kinder gemeinsam den Garten und unsere Turnhalle nutzen konnten. Auch die regelmäßigen Ausflüge auf die Spielplätze in Gersthofen konnten ohne Bedenken wieder stattfinden. Wir haben gelernt, dass Elternabende und Elternbeiratssitzungen zwar durchaus online möglich, aber persönlich viel schöner sind.Im Jahr 2021 durfte unsere junge Kindertageseinrichtung im kleinen Kreise ihr fünfjähriges Jubiläum feiern (siehe Artikel in myheimat 10/2021). Im Sommer konnte die Feierlichkeit gemeinsam mit der Verabschiedung unserer Vorschulkinder und unserer bisherigen Leitung Ulla Oppermann stattfinden.Seit Herbstbeginn stehen der Igel und die Eule in einem Projekt zu bayerischen Waldtieren im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Bei der Gestaltung unserer Laternen haben wir uns stark von diesen Tieren inspirieren lassen. Unser Laternenfest war trotz der Abstands- und Maskenregeln ein voller Erfolg. Auch unser Tag der offenen Tür konnte unter entsprechenden Auflagen stattfinden.Ein weiteres Highlight im Herbst war der Besuch der roten Gruppe beim BRK in Gersthofen. Die Mitarbeiter des BRK haben sehr schön und kindgerecht erklärt, warum es das BRK gibt. Sie haben verschiedene Aktionen für die Kinder angeboten, zum Beispiel durften die Kinder lernen, wie man ein Pflaster richtig aufklebt. Besonders großartig war die Besichtigung des Rettungswagens. Die Kinder durften sich auf die Liege legen und sogar auf den Fahrersitz und die Sirene an machen.Nun freuen wir uns auf eine schöne Adventszeit mit einem Ausflug ins Theater („Das Einhorn Adelmar“) und erwarten den Besuch des Nikolauses. Der Schmuck für unseren Weihnachtsbaum und der Adventskranz sind bereits in Arbeit. Zudem möchten wir den Senioren im Altenheim mit selbst gestalteten Kunstwerken eine kleine Freude bereiten.