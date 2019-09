2. Gersthofer Lachnacht | Mit Ausbilder Schmidt, HG Butzko u.a.

Nach der ersten Ausgabe im Januar 2018 gibt es nun eine zweite Gersthofer Lachnacht mit einem bunten Mix aus Kabarett und Comedy. Die Moderation übernimmt auch dieses Jahr wieder der charmante Ole Lehmann, der mit viel Freude durch das Programm führt und sich dabei auf die Suche nach fröhlichen Menschen macht, denn er fragt sich: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren?Während Ole diesen Fragen auf den Grund geht, kommen aber auch seine Gäste zu Wort:Ausbilder Schmidt meint: Weltweit hat das Luschen-Virus zugeschlagen. Aber er kann uns zeigen, wie man damit leben kann. Er ist der Erlöser.HG Butzko, Gast in allen Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens und Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2014, ist der „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“. Denn wenn der Gelsenkirchener die großen Zusammenhänge so beleuchtet, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden, dann gelingt ihm das seltene Kunststück, einem Publikum aus dem Herzen zu sprechen.Roger Stein bietet mitreißendes Musik-Flegel-Entertainment zwischen Comedysongs, Liedermacherei und Post-Romantik. Ingrid Wenzel wollte immer weg. Behütet neben Kornfeldern in Celle aufge­wachsen beschloss sie, alle Kontinente zu bereisen. Dies prägte ihren Humor nachhaltig.Tickets gibt's HIER