10 JAHRE KIDS IN ACTION | Martha & Maria - zwei ungleiche Schwestern

Tim bricht sich den Arm und sein großer Traum von der Fahrradmeisterschaft droht zu zerbrechen. Paula freut sich riesig, endlich mit ihrem Vater nach Hamburg zu fahren, und die beiden Schwestern Lilli und Anna bereiten emsig die Geburtstagsfeier ihrer Mutter vor. Aber die Dinge laufen nicht so wie geplant.Wie gut, dass es den gutmütigen, etwas schrulligen Professor Dr. Theo Logie gibt, der sich für die Kids Zeit nimmt und sie mit seinem hyperphantastischen Computer in die Vergangenheit entführt: Sie erleben die spannende Geschichte der beiden Schwestern Martha und Maria aus der Bibel hautnah mit, die um das Leben ihres Bruders bangen und Unfassbares erleben. Was gibt im Leben wirklich Halt? Das müssen sowohl Martha und Maria als auch Tim, Paula, Lilli und Anna für sich herausfinden ...Mit viel Witz und Enthusiasmus, tollen Melodien und starken Texten, wird dieses christliche Kindermusical von Alexander Lombardi und Gregor Breier zu einem Erlebnis für die ganze Familie.Mehr als 200 Kids und Teens im Alter von 7 bis 14 Jahren aus Stadt und Landkreis Augsburg studieren dieses Musical im Rahmen einer Projektwoche in der letzten Woche der Sommerferien ein. Der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis "Kids in Action Stadtbergen" feiert Geburtstag: Bereits seit 10 Jahren veranstaltet er dieses allseits beliebte und über die Grenzen Augsburgs hinaus bekannte Sommerferienprojekt.Tickets gibt's HIER