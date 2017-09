1. Gersthofer Lachnacht | Mit Hennes Bender, Florian Simbeck u.a.

Die Moderation des Abends übernimmt OLE LEHMANN, der sich fragt: In was für einer Welt leben wir eigentlich? Wir schreien, wenn der Postmann zweimal klingelt und Schuhe bringt und wir sollen geizig sein, wenn wir ein elektronisches Gerät kaufen! Eingeladen hat er sich die folgenden Gäste:

HENNES BENDER ist der „Hobbit auf Speed“ und hat in seinem verflixten siebten Programm wie stets viel „Luft nach oben“. Der Titel bedeutet aber auch, dass immer noch „was geht“, noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind.Mit Erkan & Stefan trieb FLORIAN SIMBECK bundesweit Deutschlehrer und Eltern in den Wahnsinn. Heute hängt bei ihm selbst der Haussegen schief, denn als Ehemann und Vater begegnet Florian nun selbst den Monstern, die er schuf. Nach drei Kinofilmen und fünf Staffeln „Die Komiker“ kehrt er zu seinen Karriere-Wurzeln zurück.FREDERIC HORMUTH redet Klartext und möchte vielen mal ordentlich den Marsch blasen: Reichsbürger, Abendlandretter und eingefleischte Veganer packt er verbal am Schlafittchen und schüttelt sie durch, bis man über sie lachen kann.EL MAGO MASIN – der smart lächelnde Hüne mit den Dreads – steht für Anarchokomik und -wahnwitz, und das auf der Bühne.