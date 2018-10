sued Afrika by Mario & Regina?!

& wie, das leben so spielt landete ich mit unserem sohn Sven hier in Kapstadt sued Afrika`s der grund der reise geht auf das Jahr 1972 zurueck, als ich vom Golf von Oman kommend mit dem Tanker der deutschen Schell AG mit dem namen Narica = ueberigens das schwestern schiff mit dem namen Mirna, alle schiffer dieser Company haben Muschelnamen !& die storry beginnt so, hatte mit der seefahrt bereit`s abgeschlossen als ich 1n jahr vorher von Aquador nach Hamburg zurueck kam, diese Reisen machte ich bei der Reederei Laisz (eine der aeltesten in Europa in Hamburg, & vorher fuhr ich bei der Hornlinie Hamburg die ganze sued Amerika route, nun zurueck ja ich hatte abgeschlossen lernte ein nettes maedchien kennen mit dem namen Annemarie, aber ihre eltern welche ein kl hauschien hatten war ich nicht gut genug, & so trennte sie sich von mir und wir weinten zusammen, einige wochen spaeter lenrnte ich Christina kennen, eine junge Lady welche mit ihrer schwester & mama aus der Tschechischen Republik kamen, Verliebte mich, & Sie sagte nach einigen Tagen - Wochen? Mario, ich wuerde dich heiraten, aber du musst mir etwas von der Welt zeigen, war ein leben lang eingesperrt, Ok sagte ich & wir fuhren nach Hamburg, bei den anfragen der verschiedenen reedereien bekamen wir nur absagen, da Sie keinen beruf hatte der brauchbar gewesen waere, abend`s in einer seemanns kneipe sagte uns ein alter seebaer versucht es doch bei der deutschen Schell AG & wir versuchten & Sie nahmen uns beide Sie als bedienung & service kraft & mich als baecker was ich eigentlich nie wollte, aber dennoch aus Liebe annahm vorher bin ich immer als 2. Steward gefahren!Ja wir waren zuruck auf Fahrt mit unserem Tanker Narica 198000 BRT (war damals 1ner deer groessten tanker auf den Weltmeeren) wir schliefen mitschiffs dh. im Mitteldeck wo auch die Offiziere Schliefen, das Sie auch unter diese Rubrik als 1rste Stewadess viel!eines Tages machte mich der Koch aufmerksam., dass meine grosse Liebe mit dem Storeceeper ein Verhaeltniss hatte, & die Mannschaft fragrte mich bist du impotent oder was = da los, ich musste ausziehen anordnung vom Kapitaen & Sie schief weiterhin mit dem Hanns !Wir fuhren auf der hoehe Kappstadt, als ich mich entschloss dieser so schweren last ein ende zu bereiten, war achtern (dh. Hinten ) & als ich gerade um mitternacht ueber board springen wollte, hielt mich im dunkel etwas fest!Es war der 2te Offizier, er mochte mich & hatte nachtwache, spring nicht sagte er ganz eindriglich zu mir, Du schwimmst keine 100m dann haben dich die Haie gefressen !Zuruck im Heimathaven machte ich mich auf den weg zurueck nach Augsburg, wo ich nach einigen Monaten mich dann Entschied wieder sued Amerika zu Fahren,jedoch kurz zuvor, lernte ich meine seit ueber 45. jahren Verh. Frau kennen & ich sagte wieder ab bei der Reederei Horn, Heute leben wir hier in Wilderness an der Garten Route Gluecklich wie am ersten Tag. unsere beiden Kinder Leben in Hirblingen sowie unsere 4 Enkelkinder & der aelteste das 5 te Enkelkind Studiert in den U.S.A & sollte ich ein schoenes feed back von den Lesern meiner Live Storry schreibe ich eine weitere Geschichte so, war & ist mein Leben Grueese an alle My Heimat Lesern & wer einmal kommen moechte, gerne Anmeldung genuegt by gremesmario@gmail.com Bitte wer immer auch kommt zu uns, den Bitten wir, etwas kinderkl. Gebraucht mitzubringen, wir Fahren Sie dann zu einem kindergarrten in einem Town Chip &Sie selbst geben Ihr gespendetes dort ab, da fliest so manche Freudenstraene !