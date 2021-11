Verschoben: Tag der offenen Tür im Kinderhaus am Ballonstartplatz

Der Tag der offenen Tür im städtischen Kinderhaus am Ballonstartplatz (Albstraße 4, 86368 Gersthofen), geplant für den 20.11., muss auf den 04.12.2021 von 10 bis 13 Uhr verschoben werden.



Wir bitten um Ihr Verständnis! An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten, die pädagogische Arbeit und das Erzieherteam kennenzulernen. Am Infostand geben wir Einblicke in unsere Tages- und Wochenabläufe und informieren über die Anmeldung, den Verlauf der Eingewöhnungszeit sowie sämtliche Rituale und Aktionen rund um das Kinderhaus. Dort und auch in den Gruppen werden wir für Ihre Fragen ein offenes Ohr haben.



Es gilt die 2G-Regelung, welche wir am Eingang kontrollieren werden. Vielen Dank!



Auf Ihr Kommen freut sich das Kinderhausteam.

