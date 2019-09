Tag der offenen Tür im Kolpingkindergarten und in der Kinderkrippe Lechstrolche

Gersthofen : Kolping Kindergarten |

Am Samstag, den 23. November 2019 in der Zeit von 14:30-17:00 Uhr haben alle Eltern mit Kindern im Alter von 1-3Jahren, die Möglichkeit unsere Kinderkrippe Lechstrolche, in der Lechfeldstr.4 sowie alle Eltern mit Kindern ab 2,6Jahren, die einen Platz zum 01.09.2020 suchen den Kolpingkindergarten, in der Roseggerstr.29 kennen zu lernen.



Sie sind rechtherzlich eingeladen den Kolpingkindergarten sowie die Lechstrolche selbst zu erkunden, in die einzelnen Gruppen hinein zu schnuppern, die Spiel- und Förderecken zu entdecken sowie mit unserem pädagogischen Personal ins Gespräch zu kommen und persönlich kennen zu lernen. Für die Kinder sind verschiedene Angebote, wie Kinderschminken und besondere Leckereien, wie Popcorn und gebackenen Waffeln geboten.



Des Weiteren bieten wir Ihnen die Gelegenheit sich anhand unserer Powerpoint Präsentation "Ein visueller Spaziergang durch den Kolpingkindergarten“ über unsere pädagogische Konzeption und Höhepunkte im Jahreskreislauf zu informieren. In der Kinderkrippe Lechstrolche können Sie sich über ausgehängte Dokumentationen informieren.



Für Ihr leibliches Wohl sorgen wir mit leckeren Kuchen & Kaffee.



Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Kolpingkindertagesstätte und das Team der Lechstrolche.